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7/24 Dinle Takvim Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda hazine bulundu: 40 milyon metreküplük su rezervi
Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda hazine bulundu: 40 milyon metreküplük su rezervi

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda hazine bulundu: 40 milyon metreküplük su rezervi

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda hazine bulundu: 40 milyon metreküplük su rezervi

Takvim 01:06
02

Adaylık yarışı aralarını bozdu! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında otel odasında 1 saat 5 dakikalık kavga! / 30.04.22

Takvim 02:37
03

150 milyarlık kaynak için uyanıklar harekete geçti: Birçoğunun tıyneti bozuk...

Takvim 03:42
04

CHP'li İBB'deki yasak aşkta yalan rüzgarı! Aldatılan hakim boşandı eşine dava açıldı / 02.05.22

Takvim 01:31
05

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin '5 ayda bitireceğiz' dediği kavşakta 8 aydır çalışmalar devam ediyor / 03.05.22

Takvim 02:12
06

Dünyanın simgelerinden Eyfel Kulesi Bordo-Mavi renklere bürünecek / 28.04.22

Takvim 02:13
07

Durgunluk ve enflasyon çıkmazındaki Avrupa'da 2008 krizi yeniden hortlamış durumda / 23.04.22

Takvim 03:02
08

Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor

Takvim 02:17
09

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
10

Fenerbahçe golcü transferi için gözünü kararttı! Torino ile sözleşmesi bitecek olan Belotti'yi istiyor / 26.04.22

Takvim 01:15
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