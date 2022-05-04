Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda hazine bulundu: 40 milyon metreküplük su rezervi

Türkiyenin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında son yıllarda kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle yer altı suları çekildi. Konya Ovasında buna bağlı olarak yüzlerce metre genişliğinde ve derinliğinde obruklar oluştu. Yer altı sularının 45 metre derinliğe kadar gerilediği Konya Ovasında Devlet Su İşleri DSİ 4üncü Bölge Müdürlüğü, Konya Ovası için hazine niteliği taşıyan ve Akdenize akan 40 milyon metreküplük su rezervi tespit etti. Projeyle suyun geri kazanılmasını sağlayacaklarını belirten DSİ Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, Biz hazine bulduk ve o hazineyi Konya Ovasına getireceğiz. Su bizim için hazinedir dedi.