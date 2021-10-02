Türkiye'nin yürüttüğü Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması, katilleri gizleme çabasına engel oldu / 02.10.21

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Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin Türkiye'de yürütülen soruşturmada haklarında dava açılan firari 26 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Şubat 2019'da yayımladığı 2018 faaliyet raporunda, "Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 2 su kuyusu, bir de doğal gaz ve odunla ateşlenebilen tandır bulunduğu, çifte ateşle ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın, bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmadığı" vurgulanmıştı. Haberin detayları...