Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı Türkiye Yüzyılı vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Programa CHP yandaşı birçok gazeteci davet edildi sadece FOX TV eski sunucusu Fatih Portakal katıldı. Portakalın programa katılmasını hazmedemeyen CHP yandaşı Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, Partiyi sırtlayıp götüren Erdoğanmış, bu bilinmeyen bir şey mi? diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyada ise HDP kongresine Halk TV adına katılan İsmail Saymaza tepki vardı.