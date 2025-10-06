×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler" / 05.10.25

Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler" / 05.10.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler" / 05.10.25

Takvim 06:45
02

Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı / 07.10.25

Takvim 02:46
03

Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı / 07.10.25

Takvim 00:46
04

Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi… / 07.10.25

Takvim 05:52
05

Seçil Erzan için mütalaa açıklandı: 342 yıla kadar hapis talebi / 07.10.25

Takvim 05:54
06

Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı! Düştüğü sırada alkollü müydü? / 07.10.25

Takvim 02:42
07

Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar / 07.10.25

Takvim 06:26
08

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere İŞKUR’dan hibe fırsatı

Takvim 02:58
09

Çalışanların gözü ocak zammına çevrildi: Formüllere göre 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Takvim 03:45
10

Savaş suçlusu Netanyahu soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası / 07.10.25

Takvim 02:03
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2025 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı