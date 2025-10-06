Gazzede soykırım gerçekleştiren İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiyeye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosundaki Türk aktivistlerin savcılıkça bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı. Kendilerine işkence yapıldığını belirten aktivistler, İsraildeki güvenlik görevlilerinin, Pis Türkler, zaten pis kokuyorsunuz. dediğini bildirdi. Kendilerine alıkonulduktan 2 gün sonra yemek verildiğini, 4 gün boyunca su verilmediğini ve istediklerinde ise fiziksel müdahalede bulunduğunu belirten Bekir Develi, Kendi hücum botlarıyla da teknemizin yanından geçerek batırmaya çalıştılar. dedi.