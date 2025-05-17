AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Başkan Erdoğanın Ahlattaki konuşmasıyla başlayan sürecin, MHP lideri Bahçelinin tarihi çağrısı ve Erdoğanın iradesiyle devlet politikası haline geldiğini belirtti. Çelik, terörsüz bir Türkiye hedefinin, devletin tüm kurumları tarafından benimsendiğini ve MİT, TSK, Emniyet ve Jandarmanın koordineli çalıştığını vurguladı. Türkiyeye silah çekenlere karşı operasyonların süreceğini belirten Çelik, Türkiyeye karşı silah bırakma eğiliminde olana karşı silah çekilmez. dedi.