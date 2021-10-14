Turkovac Delta varyantına etkili mi? Turkovac ve CoronoVac'ın sonuçları belli oldu! / 14.10.21

Takvim

Koronavirüsle mücadele kapsamında yerli ve milli olarak geliştirilen koronavirüs aşısı Turkovac'ın Delta varyantına etkili olup olmadığı büyük merak konusuydu. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, merak edilen sorunun cevabını verdi. Öte yandan Turkovac ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş "Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var" dedi.