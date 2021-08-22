Turkovac mı daha etkili Sinovac mı? 80 günlük kritik süreç başladı... / 22.08.21

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Türkiye'de üretilen yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın etkinliğinin araştırıldığı yeni bir çalışma başlatıldı. İstanbul'da gönüllülerle birlikte başlatılan etkinlikte "üçüncü dozda Turkovac ve Sinovac" aşılarının etkinlik karşılaştırması yapılacak ve faz 2 araştırması 80 gün sürecek. Bu çalışmayla Turkovac'ın etkinliği, aynı etki mekanizmasına sahip Sinovac aşısıyla karşılaştırılarak yerli aşının piyasaya sürülebilmesi için önemli veriler elde edilecek.