Türkiyenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A Başkan Recep Tayyip Erdoğanın katıldığı törenle hizmete alındı. Türkiyenin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldiğini belirten Erdoğan, Yıllara sari bu çalışmalar ve teknolojilerle uzayda pek çok kritik eşiği aştık. Yapamayız diyenlere inat hatta daha iyisini yaparız dedik. ifadelerini kullandı. CHPnin Gazze istismarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Şunu açık ve net söylemek isterim. Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biz biliyoruz. diyerek milletin her şeyin farkında olduğunu dile getirdi.