26 Ağustos 1922de başlayan ve 5 gün 5 gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun Yunana karşı mutlak zaferiyle sonuçlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Zaferin 2 yıl sonrasında Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! emrini verdiği Çalköyde o anları anlattı ve Türk ulusu burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu gücü ve istemiyle, bu belli gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koymuş bulunuyor. Türkün kurtuluş güneşi, 30 Ağustos sabahı ufuktan tüm parlaklığı ile doğdu dedi.