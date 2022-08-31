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7/24 Dinle Takvim Turkuvaz Medya'yı hedef alan organize çeteye tokat gibi cevap: "Yolumuzdan dönmeyiz" / 31.08.22
Turkuvaz Medya'yı hedef alan organize çeteye tokat gibi cevap: "Yolumuzdan dönmeyiz" / 31.08.22

Turkuvaz Medya'yı hedef alan organize çeteye tokat gibi cevap: "Yolumuzdan dönmeyiz" / 31.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Turkuvaz Medya'yı hedef alan organize çeteye tokat gibi cevap: "Yolumuzdan dönmeyiz" / 31.08.22

Takvim 04:04
02

Ankara’da bu kadarına da pes dedirten olay! 100 milyonluk mirası alabilmek için şizofren babaya sağlam raporu aldırdı / 26.08.22

Takvim 03:20
03

Almanya 'fişini çekeriz' dedi! Türkiye vatandaşını sahipsiz bırakmadı / 24.08.22

Takvim 02:05
04

Fenerbahçe yıldız golcü Maxi Gomez transferini sonunda tamamladı / 30.08.22

Takvim 00:59
05

İBB iştirakinde taciz skandalına örtbas girişimi! Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den taciz mağduru kadınlara şok sözler / 29.08.22

Takvim 03:25
06

CHP'li Ataşehir Belediyesi PKK ve DHKP-C'lilerin ardından tefecilerin de iş kurumu olmuş! Suç kaydı olan 125 kişiye istihdam / 17.08.22

Takvim 03:17
07

PKK'ya gönülden bağlı olan CHP'nin bölücü kebapçısı Sezgin Tanrıkulu ölmüş terörist için feryat etti! "Aah ahh..." / 31.08.22

Takvim 00:31
08

Selçuk Bayraktar muhalefetin engelleme operasyonuna tepki gösterdi! "Şimdiden engelleme taşlarının döşendiğini görüyoruz" / 31.08.22

Takvim 02:25
09

HDPKK ve CHP ilişkisi bir kez daha ortada! Meral Danış Beştaş: Biz yerel seçimlerde CHP’ye oy verdik ve söylüyoruz / 31.08.22

Takvim 01:11
10

Ne İYİ Parti, ne Yavaş ne de İmamoğlu... Kemal Kılıçdaroğlu adeta çıldıracak! Masada kaos başlıyor / 31.08.22

Takvim 02:25
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