Son dakika haberi! Suç örgütlerinin yalan ve iftiraları ile yerli ve milli Turkuvaz Medyayı susturmaya çalışan muhaliflerin kirli tezgahına tepkiler dinmiyor. İktidar olma hesapları yapıp millet iradesini hedef alanlar hem kamu hem de özel kurum ve kişileri yıpratmak için kamuoyuna yalan üstüne yalan servis ediyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Son olarak, Turkuvaz Medya ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayraka yönelik yalan, iftira ve saldırılar bunlardan biri ama elbette sonuncusu değil. En aşağılık yalanları yüzleri kızarmadan söyleyen bu güruh ve yandaşları şunu bilsinler ki, yolumuzdan dönmeyiz. ifadelerini kullandı.