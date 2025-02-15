Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin TÜSİAD 3 Şubatta yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2024 yılı enflasyon ve büyüme verilerine övdüğü ortaya çıktı. 2025 yılı için olumlu beklentilere yer verilen raporda, Dış dengede iyileşme anlamında 2024 başarılı bir yıl oldu. ifadelerine yer verildi. Raporda ekonomideki olumlu gelişmelere yer verilmesine rağmen kürsüye geçince ağız değiştiren TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras kent uzlaşısı adı altında CHPli belediyelerin içine yuvalanmış terör örgütü PKK üyelerine karşı başlatılan soruşturmaları eleştirdi.