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TUSAŞ saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi! Hain saldırıyla ilgili satır arasında verilen dikkat çekici mesaj / 25.10.24

TUSAŞ saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi! Hain saldırıyla ilgili satır arasında verilen dikkat çekici mesaj / 25.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

TUSAŞ saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi! Hain saldırıyla ilgili satır arasında verilen dikkat çekici mesaj / 25.10.24

Takvim 02:49
02

Başkan Erdoğan'dan BRICS Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar / 25.10.24

Takvim 07:05
03

İrfan Can Kahveci için kritik açıklama! Fenerbahçe'ye gözdağı / 25.10.24

Takvim 01:42
04

Almanya’nın ölüm tuzağı! Essen’den İngiltere’ye kaçakçılık ağı / 25.10.24

Takvim 04:44
05

Başkan Erdoğan'dan SAHA EXPO 2024 programında önemli açıklamalar / 25.10.24

Takvim 06:59
06

Beşiktaş'ta anlaşma yakın! Avrupa devlerine kapı kapatıldı / 25.10.24

Takvim 01:24
07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İşte dakika dakika TUSAŞ'a saldırı: İki terörist kendini patlattı / 25.10.24

Takvim 06:54
08

TUSAŞ'a saldırı sonrası PKK/YPG’ye ait hedefler vuruldu! Hem MİT hem MSB... Çok sayıda terörist etkisiz! / 25.10.24

Takvim 03:01
09

Victor Osimhen dünya devine! 75 milyon euroluk yıldızla takas edilecek / 25.10.24

Takvim 01:57
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