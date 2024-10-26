Ankara Kahramankazanda TUSAŞa yapılan terör saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan hain terör örgütü, Uzun bir süre önce planlanıp uygulanan eylemin Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur. ifadelerine yer verdi. Terör örgütünün açıklamasındaki MHP Genel Başkanı Bahçelinin son çağrısına gönderme de dikkat çekti. Terör örgütünün yaptığı açıklamada hain saldırının nasıl planlandığı anlatılırken, teröristlerle ilgili de detaylar verildi.