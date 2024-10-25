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TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiye'nin 'iç cephe' hamlesi 'teröristan' planını alaşağı etti | Suriye'de artan YPG/ABD tehlikesi / 25.10.24

TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiye'nin 'iç cephe' hamlesi 'teröristan' planını alaşağı etti | Suriye'de artan YPG/ABD tehlikesi / 25.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiye'nin 'iç cephe' hamlesi 'teröristan' planını alaşağı etti | Suriye'de artan YPG/ABD tehlikesi / 25.10.24

Takvim 04:46
02

Şehitlere son görev | TUSAŞ'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı / 25.10.24

Takvim 00:49
03

"Stadyumlar kanla dolacak" diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı! / 25.10.24

Takvim 03:05
04

Alman Bild'in BRICS yalanı elinde patladı! DMM'den yanıt gecikmedi / 25.10.24

Takvim 04:10
05

Terör örgütü KCK/PKK'dan "teröristbaşı Abdullah Öcalan" mesajı... Kararına uyacaklar! / 25.10.24

Takvim 04:12
06

Kartal'dan görkemli siftah! Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Lyon'u 1-0 yendi / 25.10.24

Takvim 03:37
07

ÖZEL | Osayi Samuel'den maç sonu sözleşme açıklaması! / 24.10.24

Takvim 00:51
08

TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı / 25.10.24

Takvim 02:09
09

CANLI | Şam ve Humus'ta patlama! Gizli belgeler ifşa oldu İsrail saldırıyı erteledi: Hizbullah füzeleri gösterdi / 25.10.24

Takvim 00:20
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