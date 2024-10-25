Suriyede kurulmak istenen sözde teröristana karşı Türkiye iç cepheyi sağlamlaştırmak için kenetlendi. Bahçeli DEMle tokalaştı, Öcalana Çık PKKyı lağvet çağrısı yaptı. Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup YPGnin ABD ile Suriyede oluşturmak istediği denklem alaşağı edildi. Tezgahları dağılan terör baronları ise TUSAŞı hedef alarak Türkiyeye gözdağı vermeye yeltendi. YPG saldırıya taşeron edildi. TUSAŞa uzanan el yanı başımızdaki teröristan tehlikesini bir kez daha açık etti. Bölgeye düzenlenmesi planlanan olası askeri harekatın gerekliliği gözler önüne serildi.