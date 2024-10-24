Ankaradaki Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.ye TUSAŞ gerçekleştirilen hain pusunun şifreleri tek tek çözülüyor. Kanlı terör saldırısının ardından bölgeyi ateşe veren ve Arz-ı Mevud palavrasıyla gözünü Anadolu topraklarına diken İsrail basınında yer alan bir haber Takvim.com.trnin dikkatinden kaçmadı. Jerusalem Post, saldırının haberinde Gazze için İncirlik Üssünde protesto yapan Türk vatandaşlarını kullandı. Saldırının metotları Amerikanın beslediği terör örgütü YPG/PKKyı gösterirken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz. dedi.