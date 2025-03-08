Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD, 13 Şubat 2025’te düzenlediği Olağan Genel Kurulu’nda yargıyı hedef alan ve toplumu manipüle eden açıklamalarla bir kez daha siyaset mühendisliği girişimlerini sergiledi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 5 yıl 6 ay 15er güne kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ayrıca şüpheliler hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.