Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde terör partisi DEM ve CHP fondaşları çirkin bir provokasyona imza attı. DEM Partinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Doğan Hatunun sosyal medyadaki tutuklanıyoruz yalanını, CHPnin fonda medyası köpürttü. Skandal provokasyona büyük tepkiler gelirken, Diyarbakır Valiliğinden yalanlama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan “DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar” kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir denildi.