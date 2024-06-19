İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Otomotiv yedek parçası üretilen fabrikada başlayan yangın, bitişikteki fabrika ve ormanlık alana sıçradı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayda ölü ve yaralı bulunmadığı bildirildi. Yangının ilk çıktığı yerin yanındaki fabrikada çalışan Ergün Mutlu, duman görünce hemen itfaiyeyi aradıklarını, 5 dakika içerisinde yoğun patlamaların meydana geldiğini anlattı. Mutlu, aynı noktada 2 sene önce de kısmi bir yangın çıktığını, o yangını kendi imkanlarıyla söndürdüklerini ancak bu sefer rüzgarın çok şiddetli olduğunu ifade etti. Öte yandan Valilik yangının kontrol altına alındığını açıkladı.