İstanbulda her hafta bir bina çökme riskiyle tahliye edilir oldu. Son haber dün gece saatlerinde Tuzladan geldi. Kolonlarından ses gelen ve çatlaklar olduğu tespit edilen 4 katlı bina apar topar boşaltıldı. Megakentte 600 bin bina alarm veriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kentsel dönüşümde gerekli adımlar atmıyor, İBB koltuğunu basamak tahtası olarak görüyor. Şu sıralar parti içi güç savaşlarına taraf olan ve ön seçim hayaline kapılan İmamoğlu, İstanbulun geleceğini parti içi siyasete kurban ediyor.