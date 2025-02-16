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Tuzla'da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi! 600 bin bina "acil kentsel dönüşüm" bekliyor... İBB umursamıyor / 15.02.25

Tuzla'da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi! 600 bin bina "acil kentsel dönüşüm" bekliyor... İBB umursamıyor / 15.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Tuzla'da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi! 600 bin bina "acil kentsel dönüşüm" bekliyor... İBB umursamıyor / 15.02.25

Takvim 02:05
02

Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor?

Takvim 04:09
03

Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHP'ye kurultay davası açtı | Dilekçenin detayları ortaya çıktı / 15.02.25

Takvim 04:27
04

Eski Fenerbahçeli Mesut Özil'den Gazze'deki soykırıma tepki: "İnsanlığın uyanması lazım" / 15.02.25

Takvim 02:41
05

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan Kandil'e mektup... İçeriğinde ne var? Terörist Cemil Bayık yine pazarlık peşinde / 15.02.25

Takvim 04:05
06

Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş'tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim / 15.02.25

Takvim 03:35
07

CHP'nin şaibeli kurultayı Başkan Erdoğan'a soruldu: Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor? / 15.02.25

Takvim 07:13
08

Merve Taşkın'a müstehcenlik gözaltısı: 400 bin TL'lik 14 Şubat yemeğini emniyette yiyecek! / 15.02.25

Takvim 00:00
09

5 kişinin ölümüne neden olan otobüsün terminalden çıkış anı kamerada | Kazada emniyet kemeri detayı / 15.02.25

Takvim 02:29
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