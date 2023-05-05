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Twitter sıkışan 7'li koalisyona alan mı açıyor? Kılıçdaroğlu'na zamanlaması manidar gri tik: Uzmanına sorduk / 04.05.23

Twitter sıkışan 7'li koalisyona alan mı açıyor? Kılıçdaroğlu'na zamanlaması manidar gri tik: Uzmanına sorduk / 04.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Twitter sıkışan 7'li koalisyona alan mı açıyor? Kılıçdaroğlu'na zamanlaması manidar gri tik: Uzmanına sorduk / 04.05.23

Takvim 02:50
02

10 yıl sonra kabul etti! Kılıçdaroğlu'ndan "17/25 Aralık FETÖ kumpasıdır" itirafı: Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar / 04.05.23

Takvim 02:47
03

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Türkiye'de 'üst düzey' tahıl toplantısı: "Zaruret ortaya çıktı" / 04.05.23

Takvim 02:04
04

Resmi Gazete'de 'ücretsiz doğal gaz' kararı: Abonelerden tahsil edilen faturalara 3 gün içinde para iadesi / 04.05.23

Takvim 00:56
05

Şirin Payzın'ın AK Parti hazımsızlığı! SİHA-İHA reklamlarını hedef aldı / 04.05.23

Takvim 01:36
06

Takvim.com.tr gündeme getirmişti! The Economist’te yer alan 7’li koalisyonun yıkım planına MHP’den çok sert tepki / 04.05.23

Takvim 04:05
07

"İttifakın diyeti bölücülük" demiştik! HDPKK'dan 'Diyarbakır Kürdistan'ın merkezi olacak' çıkışı: "Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz" / 04.05.23

Takvim 02:59
08

Ekrem İmamoğlu terör tutuklusu Demirtaş'a selam çaktı: Selahattin Demirtaş için adalet diliyoruz / 04.05.23

Takvim 02:59
09

AK Parti'nin yeni reklam filmi sosyal medyada ses getirdi! "Biz gerçekleştiririz çünkü inanıyoruz" / 03.05.23

Takvim 01:11
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