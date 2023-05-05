Twitterdan zamanlaması manidar dikkat çeken bir adım geldi. Sosyal medya plaformu mavi tiki düşen 7li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğluna gri tik verdi. Takvim.com.tr bu durumu uzmanına, Ersin Çahmutoğluna sordu. Çahmutoğlu, gri tiklerin sadece hükümetlere ve kurum yetkililerine verildiğini söyledi. Öte yandan Kılıçdaroğlunun gri tik alması sonrası başta CHPnin yandaş medyası olmak üzere FETÖ ve PKK medyası iktidar hayalleri kurmaya başladı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.