Türkiye, 6 Şubat 2023te asrın felaketi ile karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Devlet tüm kurum, kuruluş ve imkanlarıyla sahada canhıraş mücadelesini sürdürürken sosyal medyada da manipülatif ve provokatif paylaşımlar baş gösterdi. Sahte hesaplar üzerinden toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek paylaşımlar yapıldı. Bu gelişme üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Twitter ile görüştü. Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Twitter, Türkiyeye dezenformasyonla mücadele taahhadüdü verdi.