Türkiye, 40 yıllık terör belasını def ediyor... Başkan Erdoğanın İç cephe ve terörsüz Türkiye mesajlarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin PKK’yı lağvet çağrısına rağmen, DEM Parti’nin İmralı temaslarından net bir silah bırakma mesajı henüz gelmedi. Ancak Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Kenyada yakalanıp Türkiyeye getirildiği tarih olan 15 Şubatta PKKyı lağvedeceği konuşuluyor. Bu kapsamda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrının arkasındayız dedi.