Uçakları değil paraları uçurmuşlar! Türk Hava Kurumu gerçekleri: Kötü yönetim, borçlar, batık şirketler, ipotekli gayrimenkuller... / 10.09.21

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Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, THK'nın 2009-2019 dönemiyle ilgili rapor hazırladı. Rapor, kayyumdan önceki yönetimin, kurumu nasıl soyup soğana çevirdiğini ortaya koydu... Bankalara 1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL, 71.8 milyon euro ve 484 bin 476 ABD Doları borçlanıldı. Sekiz vakıf şirketinden 4'ü borca battı, 4'ü ise sermayenin tamamını kaybetti. Bin 330 gayrimenkulden 252'si (Değeri 1 milyar TL üzerinde olan Laleli Oteli dahil) çeşitli bankalara kredi için ipotek edildi.