Uluslararası Ceza Mahkemesi UCM, Gazzede işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Yapılan açıklamada Netanyahunun savaş suçu işlediğine dair gerekçeler var denildi. Netanyahu ve Gallantın da Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç gibi ülkelerin yer aldığı ve çoğunluğu Avrupa Birliği, Afrika ve Asya ülkelerinden oluşan UCMye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalacağı belirtiliyor.