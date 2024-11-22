Uluslararası Ceza Mahkemesi UCM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardı. UCM, bu kararın ardından Filistin topraklarındaki ihlallerin uluslararası yargı önünde hesap verilmesi adına önemli bir adım attığını vurguladı. Karar, dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, Avrupadaki birçok ülke hükümeti ve BM yetkilileri, mahkemenin kararına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.