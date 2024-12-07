Bazı sosyal medya hesaplarındaki sağlık ocakları ve devlet hastanelerinden randevuların ücretli olacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının böyle bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz. denildi. Takvim.com.tr hiçbir haberde ve bilgi kaynağında yer almamasına rağmen aile hekimlerinde ücretli randevu yalanının nasıl ortaya çıktığını ve işin aslını araştırdı. Buna göre, yapılan düzenlemede ekstra alınacak bir ücret yok aksine ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde yüzde 50 bir indirim var.