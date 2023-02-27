Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı asrın felaketiyle on binlerce canını kaybetti. Devlet, milletiyle birlikte el ele verip yaralarını sararken ülkenin yaşadığı felaketi fırsat bilip kirli emellerine hizmet etmek için fitne operasyonları yapan odaklar da sahneye çıktı. Ülke birliğini bozmak, milletin topyekün felaketin yaralarını sarmasını hedef almak amacındaki karanlık odaklar hiç boş durmuyor. Takvim.com.tr’nin geçtiğimiz gün açtığı “yüksek dereceli provokatörler” dosyasına bir yenisi daha eklendi. Bu seferki provokatör ise, kendini din adamı olarak gösterip halkın dini duygularını sömüren Mücahid Han isimli dolandırıcı. Türksat üzerinden yayın yapan “merdiven altı” uydu kanallar üzerinden cincilik, büyücülük, üfürükçülük yapıp ürün satan bu dolandırıcı malzeme yapılarak, FETÖ ve bazı muhalif odakların özellikle köpürtmesiyle de sanki tüm dindarlar sapkınmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. İşte FETÖ, Adnan Oktar suç örgütü yeni operasyonun deşifresi ve sarıklı cübbeli bir dolandırıcının kirli işleri...