UEFA, Gazzeye ölüm yağdıran İsrail lobisine boyun eğdi, Avrupa Liginde oynanacak olan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının İstanbulda oynanmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, maçın oynanacağı ülke ve stadyumun hafta sonuna kadar duyurulacağı belirtildi. Skandal kararın ardından Beşiktaş flaş bir açıklamada bulundu. Provokatif eylem ihtimalinin göz önünde bulundurularak, UEFA ile gerekli yazışmaların yapıldığını ve gerekli izinlerin alınmış olduğunu belirten Siyah-beyazlı kulüp müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildiğini açıkladı.