Son dakika haberi! UEFA skandal bir karara imza attı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiralın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi. TFF, itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi CASa gidiyor. Bilindiği gibi Alman Bild, UEFAnın soruşturma başlatması sonrası Demiralın bozkurt sevincinden ceza alması için skandal algı operasyonuna girişmiş ardından 2 maç ceza aldığına ilişkin, karar açıklanmadan haber yapmıştı. Öte yandan UEFA, son 16 turunda Slovakyaya attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellinghama 30 bin avro para cezası ve bir yıl ertelemeli olarak bir maç ceza verdi. UEFAnın Demirala ceza verip Bellinghamın cezasını ertelemesi ise ikiyüzlü bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Konuya ilişkin siyasilerden ve spor dünyasından da peş peşe tepkiler geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, sahaya çıkmayalım resti çekti.