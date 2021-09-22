Üfürükçü anket şirketlerine kötü haber! 5 yıla kadar hapis cezası yolda / 22.09.21

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Kamuoyu araştırması yapan şirketlere sıkı denetim geliyor. MHP’nin araştırma şirketlerine ilişkin TBMM’ye sunduğu kanun teklifinin çıkması halinde, araştırma şirketleri yayınlanan bir araştırma için araştırmayı kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşacak. Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek. "Manipülasyon yaptığı" tespit edilen araştırma şirketine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.