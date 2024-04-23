Metin Akpınarın kızı çıkan Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatanın babasının da Uğur Dündar olduğunu açıkladı. Dündar çelişkili DNA raporu ile iddiayı yalanladı. Orancı ile tanışmadığını anlattı. Ancak Orancının kuzeni bombayı patlattı. Kuzen H.G. Suphiye ile Yeşilköy’deki Çınar Otel’e gittik. Orada Uğur Dündar’ı gördü ve selamlaştılar.” dedi. Orancının kuzenini doğrular nitelikteki itiraflar ise Uğur Dündarın CHP yandaşı Sözcü gazetesindeki köşesinden çıktı. Dündar, 14 Mart tarihindeki köşe yazısında gençliğinde Çınar Otelde cankurtaran olduğunu söylemişti. Dündar, Harçlığımı çıkarmak için işe girdim. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı ifadelerini kullanmıştı. Gazetecinin 1970li yıllarda oteldeki diskoteği işlettiği de öğrenildi.