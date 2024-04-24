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Uğur Dündar'ın öfkesinin nedeni suçluluğunun kanıtı mı? Olaya neden basın yasağı getirildi? Bomba iddia: Suphiye Orancı ile bodrum katta aşk yaşıyorlardı / 24.04.24

Uğur Dündar'ın öfkesinin nedeni suçluluğunun kanıtı mı? Olaya neden basın yasağı getirildi? Bomba iddia: Suphiye Orancı ile bodrum katta aşk yaşıyorlardı / 24.04.24

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Uğur Dündar'ın öfkesinin nedeni suçluluğunun kanıtı mı? Olaya neden basın yasağı getirildi? Bomba iddia: Suphiye Orancı ile bodrum katta aşk yaşıyorlardı / 24.04.24

Takvim 06:08
02

Almanya’da koalisyon krizi! ‘Trafik Lambası’ dağılıyor mu? Ekonomik dönüşüm planı krizi körükledi muhalefet ‘boşanıyorlar’ dedi / 24.04.24

Takvim 02:41
03

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kalkınma Yolu'nda kritik tarihi açıkladı | X hala temsilci atamadı: Yeni yaptırım yolda / 24.04.24

Takvim 03:30
04

Harekat öncesi PKK'dan CHP'ye 5 ödev! Elebaşı Bese Hozat ininden sıraladı: "Yeni anayasayı engelle, tecridi kaldır, savaşa 'hayır' de..." / 24.04.24

Takvim 07:27
05

Avrupa’nın en iyisi: Okan Buruk başarılı performansıyla üst düzey hocaları solladı / 24.04.24

Takvim 01:00
06

İstanbul'da metro çilesi: Üsküdar-Samandıra hattındaki arıza saatlerdir giderilemedi | Sebep kaza çıktı: İBB'den "temas" kılıfı! / 24.04.24

Takvim 07:25
07

Ankara'da sessiz gece! ZTK yarı final ilk maçında Beşiktaş ve Ankaragücü 0-0 berabere kaldı (MAÇ SONUCU-ÖZET) / 24.04.24

Takvim 05:16
08

Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı... Külliye'ye gelen çocuklardan Gazze mesajı: "Arkadaşlarımızın acısı son bulsun" / 24.04.24

Takvim 07:09
09

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde bir buçuk ay sonra konuştu: Düşman Gazze'de sıkıştı! Soykırımın 200. gününde İsrailli esirlerin ailelerine çağrı / 24.04.24

Takvim 04:15
10

Başkan Erdoğan TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi! Kritik tarihi açıkladı: Detaylı görüşme haftaya / 24.04.24

Takvim 06:22
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