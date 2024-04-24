Metin Akpınarın kızı çıkan Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatanın babasının da Uğur Dündar olduğunu açıklarken, Dündar ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ancak Orancının kuzeni bombayı patlattı. Kuzen H.G. Suphiye ile Yeşilköy’deki Çınar Otel’e gittik. Orada Uğur Dündar’ı gördü ve selamlaştılar.” dedi. Gündemi sallayan olayla ilgili yeni iddialar da ortaya atıldı. Sosyal medya ünlüsü Yağmur Çevik, Orancı ile Dündarın Çınar Otelin yanındaki apartmanın bodrum katında birlikte olduğunu ileri sürdü. Öte yandan Dilara G.’nin açtığı babalık davasına yayın yasağı getirilmesi, tartışmaya neden oldu.