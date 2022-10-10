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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki detay gündem oldu / 10.10.22
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki detay gündem oldu / 10.10.22
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150 Bölüm | 06:10:40
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01
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki detay gündem oldu / 10.10.22
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00:29
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02
EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylıkları ne zaman başlayacak? Fazla primler nasıl etkileyecek? Maaşlar nasıl hesaplanacak? / 06.10.22
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02:04
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03
Avrupa’da enflasyon çift haneyle rekor kırdı: Dev firmalar iflasa sürükleniyor / 01.10.22
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02:21
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04
Bakanlık 'Kent Tarımı' için gaza bastı! Sebze fiyatlarını yüzde 50 düşürecek model / 03.10.22
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02:20
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05
Yurtta pres cihanda pres! Fenerbahçe, yaptığı presle rakibine sahayı dar ediyor / 08.10.22
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01:14
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06
Avrupa'da enerji krizinin derinliği her geçen gün artmaya devam ediyor! Almanya elektrik ihracatını, Fransa ise sıcak suyu kesecek / 06.10.22
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02:26
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07
Almanya gazsız kalma korkusuyla karneli doğalgaz dönemine geçmeye hazırlanıyor / 04.10.22
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01:23
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08
Galatasaray'ın sahadaki dahisi Juan Mata! IQ'su Einstein'la yarışıyor / 28.09.22
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01:12
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09
Sözleşmeliye kadro Ekim'de tamam! Taslak metni netleşti! Masada neler konuşuldu? İşte tüm detaylar... / 07.10.22
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02:10
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Yine İsveç yine polis eşliğinde PKK gösterisi! NATO iki yüzlülüğü ortaya çıktı! / 09.10.22
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00:42
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