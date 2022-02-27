Ukrayna'da muhalif lider Petro Poroşenko Rusya karşısında silahlanıp hükümetin yanına geçti! Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz görüntüleri akıllara geldi / 27.02.22

Dünyayı kilitleyen Rusya-Ukrayna savaşına Ukrayna muhalefetinden dikkat çeken bir hamle geldi. Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı ve muhalefet partisi lideri Petro Poroşenko Rusyanın operasyonuna karşı silahlanıp hükmettin yanına geçerek savaş kararı aldı. Petro Poroşenkonun ülkesini hedef alan Rusyaya karşı aldığı tavır sonrası sosyal medyada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun 15 Temmuzda FETÖcülere karşı direnmek yerine darbe girişimini kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği görüntüler paylaşıldı.