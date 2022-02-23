Ukrayna'da savaşın fitilini ateşleyen Putin'den son dakika açıklaması: Rusya’nın çıkarlarına uygun olduğu sürece diyaloğa hazırız / 23.02.22

Son dakika haberi... Ukraynada savaşın eşiğine gelinmişken dünya Rusya lideri Putinin açıklamalarına kilitlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Günü kapsamında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin diyalog ve diplomasiye, Rusya’nın çıkarlarına uyması ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması şartıyla her zaman açık olduğunu belirtti. ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını işgalin başlangıcı olarak nitelendirerek, Rusya’ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurmuştu.