Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün gece Ukraynanın kontrolü altındaki Kursk bölgesine gitmiş ve askeri üniforma ile boy göstermişti. Rusya saatler sonra Kursk bölgesinde Ukraynanın kontrolündeki en büyük kent olan Sucanın geri alındığını duyurdu. Kiev-Moskova hattında sıcak saatler devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin ABD Başkanı Donald Trumpın elçisi Steve Witkoff ile görüşeceği bildirildi. Putin, Ukraynada ateşkesten yana olduklarını söyleyerek, ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğini bildirdi. İşte bölgeden dakika dakika gelişmeler...