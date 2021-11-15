Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın şüpheli ölümü! TÜBİTAK devrede / 15.11.21

Son dakika haberleri... Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Anzelika Srabiants, o anları kayda almıştı ve erkek arkadaşı Burak Ercan kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı. Soruşturmada şimdi TÜBİTAK devrede. Ercanın Kendisini bir anda balkondan attı, daha önce de bana intihar videoları göndermişti ifadesinin ardından savcılık, ikilinin telefonlarının TÜBİTAK tarafından incelemesine karar verdi. İşte cinayeti aydınlatacak çarpıcı son dakika gelişmeleri...