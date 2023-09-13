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Ulaşım rezaletini örtbas etmek isteyen İBB, A Haber'i hedef aldı! Murat Ongun ve fondaş medyanın yalanı ellerinde patladı / 13.09.23

Ulaşım rezaletini örtbas etmek isteyen İBB, A Haber'i hedef aldı! Murat Ongun ve fondaş medyanın yalanı ellerinde patladı / 13.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ulaşım rezaletini örtbas etmek isteyen İBB, A Haber'i hedef aldı! Murat Ongun ve fondaş medyanın yalanı ellerinde patladı / 13.09.23

Takvim 02:29
02

İsrail basını ‘Erdoğan bize ders veriyor’ dedi: Çizgiyi kendisi çekiyor / 12.09.23

Takvim 01:59
03

İş öğrenen gence ayda 12.542 TL: İşbaşı eğitim programında ödemeler arttı! Kimler, nasıl yararlanacak?

Takvim 02:18
04

Emekliye taban aylık formülü: En düşük maaş ne kadar olacak? Ne zaman yürürlüğe girecek?

Takvim 02:29
05

Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin montajlı yalanına göz göre göre çanak tuttu! İftira üzerinden A Haber'i hedef aldı / 13.09.23

Takvim 03:28
06

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu / 13.09.23

Takvim 02:39
07

Kemal bey onlar da senden vazgeçti! Güvendiği ülkelerden ağır darbe: Kemal bey hataydı / 13.09.23

Takvim 00:37
08

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Atıl araziler tarıma kazandırılacak / 13.09.23

Takvim 02:16
09

Başkan Erdoğan'dan OVP sonrası Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesine: Daha yüksel bir kredi notunu hak edeceğiz

Takvim 01:10
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