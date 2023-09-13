CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ulaşım rezaletini örtbas etmek için A Haber’i hedef aldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın metro merdivenlerinin çalışmadığını ve insanların mağdur olduğunu gözler önüne serdiği haberini hedef alan İBB’nin kurgu skandalı elinde patladı. A Haber canlı yayınında yaşananları anlatan Karataş, olay yerine gittiklerinde yürüyen merdivenlerin çalışmadığını ifade etti. İBBnin iddia ettiği gibi gençlerin indikleri girişten çıkmadığı olayın alçak bir kurgudan ibaret olduğu deşife edildi. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda ulaşımda yaşanan skandallar sonrası yalan ve iftiralarla kendini aklamaya çalışan İBB’nin foyasını yine yerli ve milli medya ortaya çıkarmıştı. Bir dönem İBB Sözcülüğü yapan Basın Danışmanı Murat Ongun, 21 Mart 2020 tarihinde Çekmeköy Belediyesinde çalıştığını iddia ettiği temizlik görevlisinin metro girişinde çöpü bırakıp fotoğraf çektiğine yönelik görüntüleri yayınlamış, iddiasının yalan olduğu ortaya çıkınca paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.