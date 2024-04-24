Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolunu Irak ve Türkiye olarak şu ana kadar ikili götürüyorduk. Son birkaç günde Irak ve bizim gayretimizle 4lü mutabakat imzaladık. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katarı da işin içine kattık. İki aylık bir zaman diliminde 4lü bakanlar zirvesi yapacağız. dedi. Uraloğlu, X hala Türkiyeye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamı da gündemimizde dedi.