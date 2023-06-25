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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat süresi 1 saate düşecek! / 25.06.23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat süresi 1 saate düşecek! / 25.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat süresi 1 saate düşecek! / 25.06.23

Takvim 01:22
02

Fırsatçılara geçit yok yasal düzenleme hazırlanıyor! Hayalet evlere vergi modeli

Takvim 00:51
03

Bağ-Kur’luya müjde! 5 yıl erken emeklilik ile prim şartı 7200 güne iniyor...

Takvim 01:11
04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: 2024 yılı petrolde rekorlar yılı olacak / 25.06.23

Takvim 00:56
05

LGBT terörünün hedefi çocuklar! ABD'de düzenlenen sapkınlık yürüyüşünde skandal slogan: Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz / 25.06.23

Takvim 01:25
06

15 Temmuz'da kahve yudumlayıp 'kontrollü darbe' diyordu! Kılıçdaroğlu'nun Wagner ikiyüzlülüğü... / 25.06.23

Takvim 01:46
07

Beşiktaş stoper avında! Kartal Andrei Girotto ile Tormena’ya gözünü dikti... / 25.06.23

Takvim 01:31
08

Cimbom forvet transferi için rotayı İtalya'ya çevirdi! Son aday Nzola... / 25.06.23

Takvim 01:29
09

Kiracılar dikkat: Okumadan ev tutmayın, kirayı artırmayın! Ev sahibi yüzde 25'ten fazla artış isterse ne yapılmalı?

Takvim 01:26
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