Türkiye son 21 yılda ulaşımda adeta çağ atlatıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak Türkiye genelinde 21 yılda yaklaşık 193 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret ederek, otoyol uzunluğunu 3 bin 633 kilometreye ulaştırdıklarını, hızlı tren işletmeciliğinde Avrupada 6, dünyada da 8. ülke olduklarını aktardı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat süresine ilişkin ise müjdeyi verdi. Bakan Uraloğlu, Hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlayacak olan projemizin bitmesiyle mevcut güzergâhta yolculuk süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. dedi. İşte detaylar...