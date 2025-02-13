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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan A Haber özel yayınında flaş açıklamalar / 13.02.25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan A Haber özel yayınında flaş açıklamalar / 13.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan A Haber özel yayınında flaş açıklamalar / 13.02.25

Takvim 02:08
02

Bakan Bayraktar'dan Türkmen gazı açıklaması: 20 yıl sonra bir ilk! / 13.02.25

Takvim 04:27
03

Putin'den ilk temas: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü / 13.02.25

Takvim 02:06
04

Galatasaray'da mecburi rotasyon! AZ maçı 11'i belirlendi / 13.02.25

Takvim 05:16
05

Fenerbahçe'de o transfer sezon sonuna kaldı! / 13.02.25

Takvim 03:54
06

Mourinho'dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11'ini belirledi / 13.02.25

Takvim 05:08
07

DEM Partili Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Türkiye'nin size ihtiyacı var / 13.02.25

Takvim 01:24
08

AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Müsavat Dervişoğlu'na sert tepki: Akıl dışı bir yaklaşımdır / 13.02.25

Takvim 02:22
09

Galatasaray - Adana Demirspor maçında penaltıyı kim verdi? TFF VAR kayıtlarını açıkladı / 13.02.25

Takvim 02:03
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