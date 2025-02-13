Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber özel yayınında ulaştırma projeleri, kalkınma yolu ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriyedeki havalimanlarını ayağa kaldıracaklarını ifade eden Uraloğlu, Suriyede demir yolları çok ciddi bir şekilde tahrip olmuş. dedi. 16 yaş altına sosyal medya düzenlemesinin oyun platformlarını kapsama konusunu tartıştıklarını dile getiren Bakan, Roblox ve Discorda erişim engeliyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Öte yandan 5Gde ilk sinyalin 2026 yılında alınacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, dört büyük futbol kulübünün statlarında deneme yapılacağını ifade etti.