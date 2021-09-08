Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismiloğlu'ndan İBB'ye 'U' logosu tepkisi: Kimse emek hırsızlığı yapmasın / 08.09.21

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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismiloğlu, İstanbul'da bakanlığın yaptığı metrolarda logonun "M" yerine "U" olarak değiştirildiğinin duyurdu. Bu durumu hazmedemeyen CHP'li İBB ise gösterdi. Bakan Karaismailoğlu, tepkilere karşılık "Karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" diye konuştu.