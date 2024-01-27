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Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası Başkan Erdoğan'dan Filistin mesajı: Takipçisiyiz! Savaş suçları cezasız kalmayacak / 27.01.24

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası Başkan Erdoğan'dan Filistin mesajı: Takipçisiyiz! Savaş suçları cezasız kalmayacak / 27.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası Başkan Erdoğan'dan Filistin mesajı: Takipçisiyiz! Savaş suçları cezasız kalmayacak / 27.01.24

Takvim 01:16
02

CHP'de işler karıştı cenazede yan yana saf tutmaktan bile kaçındılar! Kemal Kılıçdaroğlu kan davası başlattı: Koltuk için delege avına çıktı / 27.01.24

Takvim 01:19
03

CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki İzmir krizi sürüyor! Yine ertelendi... İstanbul'un ilçeleri belli oldu / 27.01.24

Takvim 00:56
04

Amerikan derin devletinin yayın organı Foreign Policy yazdı sinsi plan deşifre oldu: Suriye'den çekilme yok YPG/PKK üzerinden kirli terör senaryosu / 27.01.24

Takvim 01:14
05

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum projelerini anlattı! Trafik çilesini nasıl çözecek? İlk metro projesini açıkladı / 27.01.24

Takvim 17:57
06

CHP'de "Battal boy" kriz! Battal İlgezdi ipleri kopardı: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz / 27.01.24

Takvim 01:11
07

Emekliye promosyon farkı: Taban aylık zammı geldi! Hangi banka ne kadar veriyor? Tutarlar daha da artacak mı? Nasıl yararlanılıyor?

Takvim 02:05
08

SON DAKİKA I ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı / 27.01.24

Takvim 02:15
09

Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar... / 26.01.24

Takvim 02:14
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