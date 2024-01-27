Son dakika haberi! Katil İsrail, Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçuyla yargılanacak. UAD, katliamdan 112 gün sonra Güney Afrikanın Gazzede soykırım davası başvurusunu kabul etti. Mahkeme, İsrail’in dosyanın reddi talebini reddetti. İsrail hakkında 15e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verildi. Konuyla ilgili Türkiyeden tedbir kararını bir an önce uygulaması için terör devleti İsraile çağrı yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyalm medyadan yaptığı açıklamada, Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. dedi.