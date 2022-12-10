Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun ABD ve İngiltereye yaptığı tartışmalı ziyaretler sonrası, 3 Aralıkta İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması adı altında duyurduğu sözde vizyon projesi CHPli isimlerin de tepkisini çekti. CHP üyeliğinden ihraç edilen eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, Küreselciliğin, neo-liberal anlayışa teslimiyetin, modern mandacılığın manifestosudur, CHPnin köklerinden açık ve kesin bir kopuştur, altı oka, Atatürk politikalarına reddiyedir ifadelerini kullandı.