Ümit Özdağ algı yapayım derken fena rezil oldu! K vitaminini Kovid-19 aşısı sandı, Bakan Koca arayınca hatasını anladı... / 23.09.21

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İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, Kovid-19 üzerinden algı yapmak isterken fena rezil oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda K vitaminini Kovid-19 aşısı gibi servis eden Özdağ'a vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medyada alay konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı, bir tweet daha atarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını ve söz konusu belgenin 2020'de yapılan bir K vitamini testine ait olduğunu söylediğini açıkladı.