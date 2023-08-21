Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gizli protokol meselesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Özdağ,Kılıçdaroğlu ile 2 bakanlık ve MİT Başkanlığı konusunda anlaştıklarını açıklamıştı. Yaşana skandalların ardından bomba bir itiraf daha geldi. Kemal Kılıçdaroğlunun, İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur dediği gizli protokolde aslında 4 kişinin olduğu ortaya çıktı. Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmambakır Üküş CHP Genel Başkan Danışmanı olarak Zafer Partisi-CHP protokolünün oluşmasının hemen her aşamasında vardı. İmzalar atılırken odadaki 4 kişiden birisiydi ifadelerini kullandı. Öte yandan bu açıklamanın ardından CHP yandaşı İsmail Saymaz Akıl alır gibi değil diyerek isyan etti.