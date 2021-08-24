Ümit Özdağ parti | Resmen açıkladı! İşte Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı ve logosu / 24.08.21

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Son dakika haberleri... MHP'de Genel Başkan Yardımcılığı yapan ardından Meral Akşener'le birlikte İYİ Parti'yi kuran ancak buradan da ihraç edilen Ümit Özdağ partisini kurdu. Sık sık Arap düşmanlığı yapan Ümit Özdağ, partisinin adı için Arapça kökenli olan "Zafer" kelimesini seçti. Zafer; Arapça'da "savaşta kazanılan başarı" anlamına geliyor. Peki Ümit Özdağ'ın partisinin logosu ne? Detaylar haberimizde...