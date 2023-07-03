Fransadaki sokak olaylarıyla eşgüdümlü olarak Kocaelinin Dilovası ilçesinde çok ama çok tehlikeli bir provokasyon kayıtlara geçti. İYİ Parti, Zafer Partisi, CHP yandaşı medya ve sosyal medyadaki dezenformasyon platformları Suriyeliler Dilovasında ev bastı yalanını dolaşıma soktu. Ümit Özdağ ve küfürbaz Lütfü Türkkan da yalan üzerinden siyaset devşirdi. Öte yandan Suriyeliler ev bastı yalanına karşı Kocaeli Valiliğinden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada kargaşaya sebep olan görüntülerdeki şahışların yabancı uyruklu olmadığı, köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu ifade edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da Gerçeğe aykırı ve provokatif haberlere itibar etmeyelim dedi.