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Ümit Özdağ'dan katil İsrail'i destekleyen markalardan Starbucks'ta İsrail güzellemesi! Boykot edenlere hakaret etti: Asıl kahve döken salaklardır / 14.12.23

Ümit Özdağ'dan katil İsrail'i destekleyen markalardan Starbucks'ta İsrail güzellemesi! Boykot edenlere hakaret etti: Asıl kahve döken salaklardır / 14.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Ümit Özdağ'dan katil İsrail'i destekleyen markalardan Starbucks'ta İsrail güzellemesi! Boykot edenlere hakaret etti: Asıl kahve döken salaklardır / 14.12.23

Takvim 02:36
02

Döviz rezervi rekor kırdı! Risk primi 300'ün altına indi | Yatırımcının yeni rotası Türkiye

Takvim 02:44
03

İyi Parti'de kaos bitmiyor! Ece Güner istifa etti Ahmet Zeki Üçok görevden alındı / 15.12.23

Takvim 03:22
04

Yüksek emekli aylığı için tarihe dikkat! Dilekçe hangi ayda verilmeli? Hesaplama neye göre yapılıyor?

Takvim 02:28
05

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü: Gazze için bir an önce ateşkes! / 15.12.23

Takvim 02:46
06

Yahudi şirketler Kıbrıs'ı parselleyemeyecek! KKTC’de yabancıya arazi satışına sınırlama geliyor / 15.12.23

Takvim 02:59
07

PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! 5 yıl boyunca adım adım izlendi! Engin Babayiğit kaçamadan yakalandı / 15.12.23

Takvim 03:10
08

CHP'li Mustafa Adıgüzel'den skandal! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "sayın" dedi / 15.12.23

Takvim 02:51
09

CHP yandaşı Can Ataklı'dan bir skandal daha: Bıktım bu Gazze edebiyatından / 13.12.23

Takvim 01:23
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