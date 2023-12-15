Soykırımcı İsrail 7 Ekimden bu yana Gazzeye ölüm yağdırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından protesto ediliyor. Filistinlere doğrultulacak her bir silahın, kurşunun ve bombanın hesabını yapan protestocular, İsraile en ufak bir destekte bile bulunmamak için markalarını da protesto ediyor. Üzerinde mazlumların kanı olan markalardan biri de kahve zinciri Starbucks olarak biliniyor. Ümit Özdağ bugün gittiği Samsunda katil İsraile desteğini adeta gözler önüne serdi. İsraili protesto etmek için Starbucksa saldırı düzenleyen ve kahve zincirinde oturan insanları rahatsız edenleri örnek veren Ümit Özdağ, gençlere kahve ısmarladığını söyledi. Özdağ, İsrailin mallarını boykot eden vatandaşlara da hakaret ederek, Buradakiler İsrail’i desteklemiyor. Asıl İsrail’i destekleyenler kahve döken salaklardır. ifadelerini kullandı. Öte yandan sosyal medyada Özdağa tepki yağdı.