Ümit Özdağ'dan sığınmacılara İngiliz oyunu! Altyapıyı hazırlarlar ama kendileri görünmez / 07.05.22

Türkiyedeki sığınmacılar üzerinden kirli bir tezgahın başına geçen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Sessiz İstila filmini de piyasa sürdü. Konuyu köşesine taşıyarak uluslararası aktörlere dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, yazısında, Türkiyeye yönelik istihbarat operasyonlarını iyi bilen yazar İsmail Nacarın sözlerine yer vererek, İngilteredeki lobi eskiden beri Özdağı sever. Önümüzdeki süreçte çok daha kışkırtıcı eylemler olabilir, onun için dikkatli olmak lazım. ifadelerini kullandı.