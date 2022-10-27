Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağın Çambükü köyünde, jandarma güçlerinin, köylülere saldırdığı ve köylü kadınları darp ettiğine ilişkin yalan ve iftirasını Amasya Valiliği tek tek çürüttü. Valilikten yapılan açıklamada,Devlet yönetimi ciddi bir iştir. Valimizin resmi bir kabulde ve özellikle de kadınlarımızın da bulunduğu bir ortamda iddia edilen hakaret sözlerini kullanması mümkün değildir. Ümit Özdağın siyaset yapmak uğruna yalan ve iftiraya dayalı, güvenlik güçlerimizi ve kamu görevlilerini yıpratmaya yönelik söylemlerine karşı Valiliğimiz gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır ifadeleri kullanıldı.