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7/24 Dinle Takvim Ümit Özdağ'ın yalan ve iftirasını Amasya Valiliği tek tek çürüttü! "Devlet yönetmek ciddi iştir" / 26.10.22
Ümit Özdağ'ın yalan ve iftirasını Amasya Valiliği tek tek çürüttü! "Devlet yönetmek ciddi iştir" / 26.10.22

Ümit Özdağ'ın yalan ve iftirasını Amasya Valiliği tek tek çürüttü! "Devlet yönetmek ciddi iştir" / 26.10.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ümit Özdağ'ın yalan ve iftirasını Amasya Valiliği tek tek çürüttü! "Devlet yönetmek ciddi iştir" / 26.10.22

Takvim 03:12
02

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Miguel Crespo, İtalyan devi Inter'in radarında / 20.10.22

Takvim 01:23
03

İlkay Gündoğan bombası! Galatasaray, Manchester City’nin yıldızını transfer etmek istiyor / 22.10.22

Takvim 01:24
04

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Scooter'lara yeni düzenleme geliyor! / 27.10.22

Takvim 02:40
05

Türk takımları Avrupa Ligi'nde sahne alıyor! Hedef yine 4'te 4 / 27.10.22

Takvim 01:24
06

TOGG'un fabrikası açılıyor! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Takvim 02:25
07

Siyoniste dokunan yanıyor! Önce Bella ve Gigi Hadid, sonra Dua Lipa şimdi de Kanye West! Adidas da siyonist lobinin oyuncağı oldu / 26.10.22

Takvim 03:35
08

Sözleşmeliye kadroda 31 Aralık kriteri! Bakan Bilgin tarihi verdi! Çalışma neler içeriyor? / 26.10.22

Takvim 01:14
09

Kaçak tütün ve makaron satışı yapan 9 suç grubuna 7 ilde Nefes-2 Operasyonu! 625 milyon lira vergi kaybı önlendi / 26.10.22

Takvim 01:01
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